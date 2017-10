Gabriel Moraru şi Horia Tecău, pe tabloul principal al challenger-ului de la Braşov

Gabriel Moraru și Horia Tecău, pe tabloul principal al challenger-ului de la Brașov

Tenismanul constănțean Gabriel Moraru participă, săptămâna aceasta, la turneul challenger de la Brașov, competiție dotată cu premii în valoare totală de 50.000 de euro. Chiar dacă nu este inclus pe lista capilor de serie, Moraru figurează pe tabloul principal atât în proba individuală, cât și în cea de dublu. La simplu, în runda inaugurală, îl va întâlni pe Adrian Cruciat (România, nr. 7), iar dacă va accede în optimi, adversar îi va fi învingătorul din partida Andrei Mlendea (România, jucători venit din calificări) - Massimo Dell’ Acqua (Italia). Constănțeanul are asigurați 310 euro, o victorie urmând a crește recompensa la 530 euro și cinci puncte ATP. La dublu, Moraru face pereche cu A. Mlendea, alături de care va înfrunta, în optimi, cuplul format din Rainer Eitzinger (Austria) și Marcel Miron (România). Cel mai interesant duel al secțiunii va fi unul sută la sută românesc: Horia Tecău / Florin Mergea (nr. 1) vs. Marius Copil / Petru Alexandru Luncanu. Pentru prezența pe tabloul principal, echipele vor primi 200 euro, iar cele care vor ajunge în sferturi, vor fi răsplătite cu 400 euro și 13 puncte ATP. Finala challenger-ului de sub Tâmpa se va disputa duminică, 7 septembrie, pe zgură. v v v Românca Elena Bogdan (nr. 5) s-a calificat în turul secund al turneului de junioare din cadrul US Open, cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului, după ce a spulberat-o, în runda de deschidere, scor 6-1, 6-0, pe Chanel Simmonds (Africa de Sud). Următoarea adversară este Sandra Roma, din Suedia.