Gabriel Moraru, meci greu în challenger-ul de la Manerbio

Tenismanul constănțean Gabriel Moraru participă, săptămâna aceasta, la turneul challenger de la Manerbio (Italia), competițiile în care premiile au valoarea totală de 42.500 euro. În runda inaugurală, Moraru îl are drept adversar pe francezul Mathieu Montcourt, al patrulea favorit la titlul de campion. Pentru prezența pe tabloul principal, constănțeanul are asigurați 440 de euro. La challenger-ul italian, mai sunt prezenți încă doi jucători români, Cătălin Gârd și Victor Crivoi. Finala turneului se va disputa duminică, 26 august, pe zgură.