Gabi Tamaş, mesaj dur pentru jucătorii echipei naţionale. „Să nu mai îmbrace tricourile!”

Fostul fundaş al echipei naţionale a României, Gabriel Tamaş, a avut un mesaj tranşant pentru „tricolori” după ce aceştia au pierdut meciurile cu Islanda şi cu Norvegia.„Eu mereu am fost naționalist. Mă doare că nu mai văd acea foame pentru fotbal. Eu, săracul de mine, și Tibi Ghioane am plecat de la Brașov și dormeam în sală la Rapid. Alergam ca nebunii ca să ajungem fotbaliști. Nu mai este acum foamea aia. Nici nu vreau să mă gândesc la ce este acum. Să fie sănătoși! Dacă lor le convine cum sunt şi cum arată, le urez baftă, sănătate.”.Întrebat ce mesaj are pentru cei care îmbracă tricoul echipei naţionale a României, Gabi Tamaş a avut o reacţie categorică: „Să nu-l mai îmbrace! La asemenea rezultate, vă daţi seama.”.