Furat cu Steaua, Mititelu vrea să retragă Craiova din campionat

Ştire online publicată Luni, 02 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul lui U Craiova, Adrian Mititelu, a declarat, sâmbătă, că se gândește și la varianta de a retrage echipa din campionat, precizând că nu mai are resurse pentru a lupta împotriva unui sistem „bine pus la punct”, formația sa fiind dezavantajată prea mult de arbitri. U Craiova a fost învinsă în deplasare, scor 2-1 (B. Stancu 66, Surdu 78 / Iliev 51), de Steaua, într-un meci din etapa a doua a Ligii 1. În minutul 57, la 1-0 pentru olteni, lui Mihai Costea i s-a anulat un gol valabil. „Nu mai pot să continui, nu am ce să fac, nu mai am resurse să mai suport, este bătaie de joc. Nu a fost nicio greșeală a arbitrului (n.n. - la golul anulat ), s-a lucrat discret, s-a refăcut Steaua veche. Totul este premeditat. Este inadmisibil, un gol atât de clar să-l anulezi. Dacă golul ar fi fost validat, Steaua nu mai putea reveni niciodată. Ne-au bătut cu japca”, a spus Mititelu. În celelalte meciuri de vineri și sâmbătă s-au înregistrat rezultatele: Oțelul Galați - Pandurii Tg. Jiu 2-0 (Pena 15, Sârghi 86), FC Vaslui - FCM Tg. Mureș 1-1 (Gladstone 90 / D. Roman 20), Gloria Bistrița - Astra Ploiești 1-1 (Predescu 78 / Rohat 87p), Unirea Urziceni - Rapid 0-0.