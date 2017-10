Fundaşul Dan Ignat a semnat cu Farul

Fundașul Dan Ignat a semnat cu Farul

În lotul pentru stagiul din Antalya a fost inclus, pe ultima sută de metri, și un stoper de la Drobeta Tr. Severin. Farul îl așteaptă la echipă și pe Paul Papp, dar mai vrea să achiziționeze și doi mijlocași. Giani Nedelcu, patronul clubului constănțean, a anunțat că Farul a obținut ieri semnătura fundașului central Dan Gelu Ignat (23 de ani), contractul fiind pe trei ani și jumătate. Ignat a fost format la Școala de Fotbal „Gică Popescu” și a venit la Farul liber de contract, după ce Drobeta Tr. Severin, echipă clasată pe locul 13 la finele turului în seria secundă a Ligii a II-a, este în pragul desființării. Ignat este unul dintre cei doi fundași a căror achiziționare căzuse marți seară, dar ieri jucătorul s-a răzgândit. Înregimentarea fostului severinean a produs și o modificare în lotul pe care Farul îl va deplasa în Antalya. Marți seară, antrenorii constănțeni se hotărâseră în mare măsură asupra jucătorilor pentru Turcia, rămânând ca ieri să stabilească doar cel de-al 26-lea fotbalist, dintre Leu și Emil Nanu. Cum „marinarii” l-au obținut pe Ignat, el a fost al 26-lea, astfel că atât Leu, cât și Nanu vor rămâne acasă. În aceste condiții, lotul care urma să plece în Antalya era format din: portari - Sardescu, Vlas; fundași - Mățel, Diogo, Ignat, Tudorache, Gaston; mijlocași - M. Soare, Andrade, D. Prodan, I. Călin, B. Andone, Cristocea, B. Teekloh, Păcuraru, Pătrașcu, Larie, Henry, C. Matei, Mansur, A. Iovănescu; atacanți - Chico, M. Ene, Fatai, Pantelie, Doicaru. Diogo și-a reziliat contractul Aseară însă, lovitură de teatru, din lot a picat un jucător, fundașul central portughez Diogo da Silva, care și-a reziliat contractul cu echipa constănțeană! “A fost dorința jucătorului. După cină, a venit la noi și ne-a spus că are probleme familiale și că trebuie neapărat să se întoarcă acasă. L-am înțeles și am fost de acord cu rezilierea contractului, fără nicio obligație”, a declarat, pentru “Cuget Liber”, Sevastian Iovănescu, președintele executiv al Farului. În locul lui Diogo, antrenorul Ștefan Stoica nu va mai lua pe nimeni în Antalya, plecând cu 25 de jucători, dar sperând ca în Turcia să vină la echipă Paul Papp. „Marinarii” au înnoptat aseară la club, iar în această dimineață, la ora 5, este prevăzută plecarea spre București, Farul având avion spre Antalya la ora 12. Stagiul din Turcia durează până pe 11 februarie. Alte trei ținte: Papp și doi mijlocași Giani Nedelcu a declarat că Farul mai urmărește să transfere jucători, în afara lui Papp, așteptat să se întoarcă de la FC Vaslui, „marinarii” având în vedere și doi mijlocași. „Pe Nanu îl vom împrumuta la altă echipă, iar ceilalți care nu au prins lotul de Antalya (n.n. - Neagu, Măcelaru, Leu) vor rămâne în pregătire cu Farul II. Oricum, lotul care pleacă în Antalya nu este cel definitiv pentru returul de campionat. Fotbaliștii de la prima echipă care sunt deja la Farul II, Gosic, Rastovac, Barbu și Pașcovici, vor fi trecuți pe lista celor care vor avea drept de joc în retur la Farul II”, a detaliat Nedelcu. Cel mai probabil, Nanu se va întoarce la Delta Tulcea. „Marinarii” au efectuat ieri două antrenamente, iar Emil nu a mai participat la cel de-al doilea, desfășurat pe terenul secund, pe o zăpadă ca la munte. Tot ieri, oficialii Farului l-au numit în funcția de director de imagine al clubului pe Viorel Farcaș.