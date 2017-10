Fundaşul Cristi Şchiopu intră astăzi la cuţit

Fundașul Cristi Șchiopu intră astăzi la cuțit

Stoperul farist Cristi Șchiopu (35 ani) va fi operat în această dimineață, la București, în urma accidentării de la meciul din prima etapă a Ligii a II-a, de la Giurgiu, când a suferit o ruptură de tendon rotulian la genunchiul drept. Cristi a fost examinat în capitală și în urmă cu o săptămână, dar, întrucât avea genunchiul umflat, medicii nu s-au putut pronunța dacă e nevoie și de operație. După șapte zile, ieri, fundașul a revenit la un nou control, cu genunchiul dezumflat, iar verdictul a fost: intervenție chirurgicală. „Am tendonul rotulian rupt. Ligamentele nu sunt afectate. M-a consultat doctorul Dinu, cel care mă va și opera, mâine (n.n. - astăzi), în jurul orei 9. Am încredere în el, mi-a fost recomandat de Florin Lungu și am aflat că lucrează și cu celebrul chirurg belgian Marc Martens. Nu știu exact cât voi lipsi, cred că între 4 și 6 luni. Sper să trec peste acest moment greu și rămân încrezător că nu îmi voi încheia cariera. Dacă, însă, voi fi nevoit să-mi agăț ghetele în cui, aș accepta un post de antrenor în cadrul clubului”, a declarat Cristi, pentru „Cuget Liber”. „Din ce am înțeles, după operație, Șchiopu ar putea începe programul de recuperare la 1 decembrie. Dacă nu va mai putea reveni pe gazon, are asigurat un post de antrenor la Farul”, a spus și Mircea Crainiciuc, președintele executiv al clubului constănțean.