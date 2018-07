Frontiera Tomis a cucerit Cupa României la oină

Week-end-ul trecut, Constanța a fost capitala oinei, sportul nostru tradițional. Meciurile s-au jucat și pe stadion, și pe plajă, iar spectacolul a fost unul superb, încheiat cu triumful Frontierei Tomis.







Ediția 2018 a Cupei României la oină pentru seniori a fost câștigată de ACS Frontiera Tomis Constanța, care a învins, sâmbătă, în finala disputată pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, pe Straja București, scor 26-9 (10-7).







În finala mică, Biruința Gherăiești s-a impus în fața Politehnicii Cluj, scor 12-3 (10-1).







Iată și clasamentele din faza grupelor și rezultatele din semifinale: Grupa A: 1. Biruința, 2. Politehnica, 3. Olteni, 4. Stejarul; Grupa B: 1. Frontiera, 2. Straja, 3. Energia; semifinale: Straja București - Biruința Gherăești 23-17 (5-10), Frontiera Tomis - Politehnica Cluj 38-8 (18-6).







Primarul Constanței, Decebal Făgădău, a fost prezent atât la festivitatea de deschidere a Cupei României, cât și la o serie de meciuri din turneu, edilul dând asigurări că oina va fi una dintre prioritățile sale pe linie de sport.







„Săptămâna viitoare (n.r. - săptămâna aceasta), vom depune proiecte pentru sprijinirea oinei, având promisiuni de ajutor din partea domnului primar Făgădău”, a declarat președintele Federației de Oină, constănțeanul Nicolae Dobre.







Competițiile de oină de la Constanța au fost monitorizate și de Kit Gillet, ziarist englez care realizează materiale despre România, fiind corespondent, între altele, pentru prestigioasele publicații The New York Times și The Guardian.

„De data aceasta, va face un amplu material despre sportul nostru național pentru Revista Monocle”, au explicat oficialii FR de Oină.







După întrecerile de la stadion, caravana oinei s-a mutat pe plaja „Cleopatra” din Mamaia, unde, ieri, s-au desfășurat întrecerile Campionatului Național de oină pe plajă - seniori.







Iată rezultatele înregistrate în fazele superioare ale turneului: semifinale: Frontiera Tomis Constanța - Straja București 18-8, Energia Râmnicelu - Biruința Gherăești 10-16; finala mică: Straja București - Energia Râmnicelu 14-6; finala mare: Frontiera Tomis Constanța - Biruința Gherăești 15-10.