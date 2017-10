FRF, sesizată oficial pentru mai multe meciuri suspecte de „blat” la pariuri

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România - Romanian Bookmakers a sesizat Federația Română de Fotbal în privința unor meciuri suspecte cu tendințe atipice de pariere. Forul condus de Răzvan Burleanu va decide dacă va deschide o anchetă, informează Digi Sport.Conducerea Patronatului Organizatorilor de Pariuri din România a anunțat că responsabilitatea sa s-a încheiat în momentul în care a făcut sesizarea către Federație. „Noi nu suntem organ de anchetă, mai departe e treaba FRF”, a spus directorul executiv al organizației, Doru Gheorghiu.Patronatul are un contract colaborare cu FRF și clauza de confidențialitate împiedică publicarea listei cu meciurile care întrunesc condițiile unuia „blătuit” la pariuri, însă indiciile sunt clare, din moment ce a fost făcută o sesizare oficială.„Patronatul are un protocol semnat cu Federația Română de Fotbal prin care îi oferim meciurile cu tendințele atipice de pariere. Au fost meciuri pe care le-am sesizat federației, dar rolul nostru se oprește aici. Un operator nu știe când are loc un blat, dar tendințele de pariere pot spune că la un meci se întâmplă ceva. Exact ce se întâmplă nu știe, dar sume mari mizate pe, să spunem, 1 pauză/2 final la un meci, pot semnala că se întâmplă ceva. Nu pot să spun ce meciuri am sesizat FRF, pentru că aici intervine clauza de confidențialitate. Departamentul de Integritate al FRF poate face asta. Noi nu suntem organ de anchetă, mai departe e treaba FRF”, a spus Doru Gheorghiu.Acesta a explicat că agențiile nu pot identifica fotbaliștii sau antrenorii care intră să parieze.Doru Gheorghiu le-a transmis în mod public jucătorilor, antrenorilor și conducătorilor din fotbal să nu mai intre în agențiile de pariuri. „Mesajul concret al Patronatului Organizatorilor de Pariuri din România este următorul: Domnilor jucători și antrenori, rămâneți pe teren, nu sunteți clienții potriviți pentru agențiile de pariuri. Nu ne dorim fotbaliști în agențiile de pariuri. Ei trebuie să facă sport, să se concentreze pe sportul de performanță și atât”, a mai afirmat el.În ultima perioadă au apărut mai multe cazuri de fotbaliști și antrenori care au jucat la pariuri, lucru interzis de regulamentele Federației Române de Fotbal. Printre jucătorii și antrenorii implicați se numără Marius Șumudică, Nicolo Napoli, Flavius Stoican, Mihai Costea precum și mai mulți jucători și oficiali ai echipei Gloria Buzău.Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Marius Șumudică, a fost primul om de fotbal sancționat pentru că a jucat la pariuri. El a primit din partea Comisiei de Disciplină a FRF o sancțiune cu interzicerea oricăror activități legate de fotbal pentru o perioadă de șase luni și 100.000 de lei penalitate sportivă. Ulterior, Comisia de Recurs i-a redus sancțiunea la 2 luni de suspendare și 50.000 de lei. Suspendarea lui Marius Șumudică va intra în vigoare din 8 iunie, conform hotărârii membrilor Comisiei de Recurs a FRF.