FRF despre anularea amicalului cu Argentina: Nu am primit nimic oficial

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Din punctul de vedere al Federației, meciul cu Argentina stă încă în picoare. Dacă sud-americanii vor anula întâlnirea sau vor veni la București cu echipa a doua FRF va avea însă probleme cu suporterii care și-au achiziționat deja bilete la prețuri mari, pentru a-l vedea pe Messi.Contactat de REALITATEA.NET pentru un punct de vedere oficial referitor la acest subiect, Paul Zaharia, ofițerul de presă al Federației Române de Fotbal, ne-a declarat: "Deocamdată nu am primit nicio înștiințare din partea Federației Argentiniene. Atât timp cât nimic nu este oficial, nu are rost să dicutăm despre asta".Ziarele argentiniene scriu că în următoarele zile forul de la Buenos Aires va solicita amânarea partidei. Trei sunt candidații la succesiunea lui Sergio Batista pe banca Argentinei: Carlos Bianchi, Alejandro Sabella, dar și antrenorul Paraguayului, Gerardo Martino.În cazul în care meciul nu se va mai disputa, FRF poate cere despăgubiri, dar va trebui și să caute un adversar pe măsura naționaței Argentinei, deoarece o mare parte dintre biletele pentru această partidă au fost deja vândute, iar prețurile lor nu sunt deloc mici: Categoria I - 150 lei, Categoria a II-a - 100 lei, Categoria a III-a - 70 lei, Categoria a IV-a - 50 lei.În plus, există și trei categorii de VIP-uri: VIP 1 - 700 lei, VIP 2 - 600 lei, VIP 3 - 200 și 400 lei, informează Realitatea.net