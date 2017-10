Jo Jo Dan a câștigat titlul WBC Intercontinental la categoria super-ușoară

„Frate pentru frate“

Boxerul român Ion Ionuț, cunoscut cu numele de ring Jo Jo Dan, a cucerit titlul WBC Intercontinental la categoria super-ușoară, după ce l-a învins, prin KO, pe pugilistul mexican Miguel Casillas, în gala „Invincibilii 3", desfășurată la Ploiești. Jo Jo Dan și-a respectat promisiunea și a reușit să își adjudece titlul WBC Intercontinental, după ce l-a făcut KO, în runda a 11-a, pe Miguel Casillas. Românul a avut meciul la discreție, iar în repriza a 7-a, și-a trimis pentru prima dată adversarul la podea. În vârstă de 26 de ani, Jo Jo Dan este născut în Giurgiu și are rezidență în Montreal. Are gardă inversă, este antrenat de Pierre Bouchard și intră în ring pe acordurile melodiei „Frate pentru frate”, interpretată de formația Codul Penal. Cea mai importantă victorie este cea obținută în aprilie, la București, unde l-a învins pe Raul Balbi prin KO, în repriza a treia, și și-a păstrat centura NABF. Are în palmares 23 de victorii la profesioniști și nicio înfrângere. Într-un alt meci disputat în cadrul galei de la Ploiești, la categoria super-pană, Viorel Simion l-a învins pe ungurul Zolt Nagy și și-a păstrat titlul mediteranean WBS. La categoria grea, Bogdan Dinu l-a învins prin KO pe James Oscar Pratt Jr. (SUA), iar Lucian Bot l-a făcut KO pe ungurul Viktor Szalai. La categoria pană, Sorin Tănăsie s-a impus în fața spaniolului Juan Garcia Martin. Valuev l-a învins la puncte pe Holyfield Pugilistul rus Nikolai Valuev și-a păstrat centura WBA la categoria grea, învingându-l la puncte pe „veteranul” american Evander Holyfield (46 de ani), sâmbătă, la Zurich. Rusul a fost declarat învingător de doi dintre cei trei arbitri judecători (116-112 și 115-114), al treilea considerând că a fost egalitate, 114-114. Valuev a obținut, astfel, cea de-a 50-a victorie din carieră. El s-a impus în trecut în 34 de meciuri înainte de limită și a înregistrat doar o înfrângere. „Holyfield este un adversar foarte puternic și m-a obligat să muncesc mult pentru a obține victoria”, a declarat Valuev.