Franţa nu e cap de serie la tragerea la sorţi a grupelor CM 2010

Franța nu e cap de serie la tragerea la sorți a grupelor CM 2010

Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2010, din Africa de Sud, are loc mâine, la Cape Town. FIFA a alcătuit cele patru urne de câte opt din care vor fi extrase echipele. Prima urnă e formată din capii de serie, care au fost stabiliți pe baza clasamentului mondial pe luna octombrie 2009: Brazilia, Spania, Olanda, Italia, Germania, Argentina și Anglia. Acestora li s-a alăturat Africa de Sud, în calitate de țară organizatoare. În urna a doua se găsesc echipele calificate din Asia (Australia, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud), America Centrală și de Nord, Caraibe (Honduras, Mexic, SUA) și Oceania (Noua Zeelandă). Reprezentantele Africii (Algeria, Camerun, Coasta de Fildeș, Ghana, Nigeria) și ale Americii de Sud (Chile, Paraguay, Uruguay) se găsesc în urna a treia, în vreme ce restul echipelor din Europa (Danemarca, Franța, Grecia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Elveția) au fost repartizate în ultima urnă, a patra. Pentru Mondial se vor alcătui opt grupe de câte patru echipe, de la A la H. La tragerea la sorți nu poate participa selecționerul Argentinei, Diego Armando Maradona, suspendat de FIFA pentru două luni (începând cu 15 noiembrie), după ce „El Pibe d’Oro” a adus jigniri ziariștilor din țara sa, după meciul cu Uruguay. Maradona ar fi vrut să vină la Cape Town ca invitat al unei televiziuni, dar Danny Jordaan, președintele Comitetului de Organizare al Campionatului Mondial, a precizat că, pe timpul suspendării, selecționerul argentinian nu are dreptul să ia parte la nicio activitate care are legătură cu fotbalul.