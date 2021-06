Franța - Elveția, ultimul meci de la EURO 2020 disputat la București

Franța are probleme de lot pentru partida de azi cu Elveția: “Luca Digne, Marcus Thuram şi Jules Kounde nu vor juca probabil. Însă nu va fi şi cazul lui Lucas Hernandez”, a anunțat selecționerul francezilor, Didier Deschamps, duminică, într-o conferință de presă susținuntă la București.

Deschamps a declarat că el şi jucătorii săi au fost foarte bine primiţi la Bucureşti şi nu se pot plânge de nimic.

Afirmaţia antrenorului vine în contextul în care în presa franceză s-au vehiculat în ultimele zile informaţii potrivit cărora selecţionata condusă de Deschamps este nemulţumită de condiţiile de la Bucureşti, în special de faptul că hotelul unde este cazată este gălăgios.

“Noi am fost primiţi foarte bine, nu ne plângem de absolut nimic. Nu noi am ales hotelul, UEFA l-a ales, şi pot spune că este foarte frumos, condiţiile sunt foarte bune. Mă bucur să văd atâţia suporteri, din păcate nu am reuşit să facem fotografii cu ei sau să le oferim autografe aşa cum ne-am fi dorit. Stadionul pe care ne-am antrenat ieri (n.r. - Arcul de Triumf) a fost în stare foarte bună, de o calitate înaltă, aşa că nu suntem îngrijoraţi de nimic. Chiar pot spune că pentru noi a fost mai bine aici decât la Budapesta ca urmare a temperaturii. Chiar dacă sunt temperaturi ridicate şi aici, nu este totuşi la fel de cald ca la Budapesta. Dar revin şi spun că nu pot să mă plâng absolut deloc de condiţiile de la hotel”, a explicat Deschamps.