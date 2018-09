FOTO. Serena Williams, despre corpul său: "A fost greu să-mi accept formele"

"Când s-a născut Olympia, am văzut că are brațele mele, dar, în loc să fiu tristă și speriată de ce vor spune oamenii despre ea, am fost foarte fericită.", a explicat Serena.





Intr-un interviu recent acordat celor de la Saturday Times, Serena Williams a mărturisit că a întâmpinat dificultăți în a se acomoda cu fizicul musculos, diferit de cel al colegelor din circuitul profesionist de tenis și al femeilor obișnuite, care nu practică sport în mod constant."A fost greu să-mi accept formele. Doar încercați sa alergați cu bustul meu care se balansează în sus și în jos. Ma deranjează, ca să nu mai zic că este și periculos pentru că îmi afectează ligamentele", a mărturisit sportiva, care a fost adesea criticată pentru felul în care arată.