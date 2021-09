Fotbalul feminin are tradiţie în Constanţa. „Ne dorim să devenim iar vicecampioane”

„Sunt fetiţe de vârste diferite care vin la fotbal. Avem şi de şase ani şi de 33 de ani. Pe cele mici le aduc părinţii să facă mişcare, pentru că tind spre obezitate. Cu părere de rău trebuie să spun, nu se mai face sport la şcoală. Nu ştiu să alerge, unele dintre ele nu socializează din cauza telefonului şi a tabletelor. Aici, la club, au ocazia să facă sport să se dezvolte frumos”, a spus antrenoarea Niculina Radu.





Ea însăşi fostă sportivă de performanţă, a făcut atletism cu Ilie Floroiu şi a alergat pentru proba de 10.000 de metri. După Revoluţie, la îndrumarea antrenorului echipei de băieţi de fotbal de la „Farul”, Iosif Bukossy s-a apucat de fotbal feminin, pentru că pe vremea aia, Farul avea şi fotbal de fete. Până la vârsta de 43 de ani a jucat fotbal la echipa şantierului naval unde l-a avut antrenor pe Ion Zlate. După moartea acestuia în 2013, a preluat echipa ca antrenoare, iar în 2014 a înfiinţat Asociaţia Club Sportiv „Selena Şantierul Naval” Constanţa, a cărui preşedintă este.











Recent, a reuşit să cumpere echipamente şi de joc şi de antrenament din banii daţi de primărie pe proiectele depuse pentru sportul de masă. „Am trimis câteva fete la Bucureşti, la selecţia naţională pentru că am văzut potenţial în ele. Mi-aş dori să revenim la ce am fost, la titlul de vicecampioană dar pentru asta este nevoie de multă implicare din mai multe părţi. Avem o colaborare cu fetiţele de 15 ani cu cei de la „Farul” Constanţa şi sper să fie un viitor frumos pentru fete”, a adăugat Niculina Radu.



Viitoarele campioane fac fotbal de mici



Prin anii 90 fotbalul constănţean feminin se bătea pentru supremaţie, iar acum se află printre cele 12 echipe de fotbal feminin din ţară. Lotul de jucătoare este format din eleve foarte tinere, media de vârstă fiind de 18 ani. Alexandra Otrocan are 21 de ani şi face fotbal de patru ani, ea fiind şi căpitanul echipei.





„Fotbalul este o pasiune de-a mea de când eram mică şi îmi place mult. Este ceva nou pentru mine să fiu căpitanul echipei. Am multe responsabilităţi dar sper să le pot face faţă. Vreau să îmbrăţişez cariera de fotbalist şi totodată sunt studentă la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, ne-a declarat căpitanul echipei.











O altă sportivă face fotbal de 11 ani şi se numeşte Maria Popa. Are 22 de ani şi a terminat anul acesta Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.





„M-am înscris la master mai departe şi vreau să devin antrenoare. De mică am jucat fotbal, nu am văzut alt sport şi de atunci asta am făcut, am jucat fotbal”, ne-a spus Maria.





Alexandra Boboc are 13 ani şi joacă fotbal de patru ani. „De mică am jucat fotbal, am încercat mai multe sporturi dar fotbalul a rămas pasiunea mea”. Marina Adelina Voinescu are 16 ani şi face fotbal de trei ani. „Este una dintre cele mai mari pasiuni ale mele şi vreau să fac carieră în sport”. Crina Rida, în vârstă de de 16 ani, ne-a spus că este la „Selena” din 2018. „De mică mă jucam cu fratele meu fotbal afară şi m-a influenţat. El este mai mare şi a făcut şi el fotbal şi mă duceam cu el la teren şi mă uitam la meciurile lui şi m-am apucat şi eu”, povesteşte adolescenta.











Mezina echipei are 8 ani şi vine împreună cu sora ei la fotbal. Se numeşte Ariana Panait şi are 8 ani. La selecţia lotului naţional au participat în această vară două jucătoare cu potenţial. Nicoleta Giulia Putină, de 16 ani, şi Mara Isabela Năstase de 14 ani.



Giulia vine de la Negru Vodă special să facă fotbal la „Selena Şantierul Naval” iar Isabela, după ce a trecut prin mai toate sporturile posibile, a ales Selena pentru pasiunea ei de mică, fotbalul şi pentru echipă.





Cine doreşte să facă fotbal feminin, poarta clubului este deschisă şi nu costă nici un ban.





Fotbalul feminin este un sport care are multă determinare şi spectaculozitate. În ziua în care echipa „Cuget Liber” a fost prezentă pe stadion, pe teren au intrat 12 jucătoare disciplinate şi implicate să câştige un meci. Aşa le-am surprins într-o zi la antrenamente pe elevele Asociaţiei Club Sportiv „Selena Şantierul Naval” Constanţa. Alături de ele se afla antrenoarea lor, fostă sportivă de performanţă, Niculina Radu, care este şi preşedinta clubului sportiv.