Fotbaliştii Farului sunt ca „sinistraţii“

Fotbaliștii Farului sunt ca „sinistrații“

Fotbaliștii Farului nu au beneficiat de apă nici la antrenamentul de ieri, fiind nevoiți, pentru a doua zi la rând, să se deplaseze pe jos, în frig, pentru a se spăla, la stadionul de rugby. „Suntem ca sinistrații”, glumea amar cineva. Și în mini-hotel, în vestiare, în birourile administrației, la bucătărie sau la spălătorie situația a fost grea. Fără apă și căldură, oamenii de la Farul și-au desfășurat cu dificultate activitatea. Cei din club povesteau cum bucătăresele au făcut mâncare cu apă plată, iar vasele le-au spălat cu apă adusă din afara clubului, în mai multe recipiente. „Astăzi (n.n. - ieri), am purtat unele discuții cu autoritățile locale și am convenit asupra unor chestiuni. Sperăm să se respecte ce am vorbit și să avem din nou apă rece, poate și din această seară (n.n. - aseară). Să vedem. Cert este că, în acest moment (n.n. - ora 16,30), apa e tot oprită”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian, președintele Farului.