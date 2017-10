Fotbaliştii Farului joacă fără asigurări medicale

Fotbaliștii Farului joacă fără asigurări medicale

Căpitanul „marinarilor”, Alexandru Mățel, a dezvăluit, vineri la prânz, de ce anume sunt nemulțumiți jucătorii. Înainte de întâlnirea cu patronatul, de vineri seară, Mățel a declarat, la prânz, că nemulțumirile jucătorilor sunt legate de restanțele salariale („câțiva jucători, în general cei străini, nu și-au primit salariile și chiriile de vreo două luni, iar restul băieților pe luna asta”), de faptul că niciun fotbalist nu are asigurare medicală („Cristi Șchiopu, de pildă, își plă-tește singur tratamentul medicamentos, în urma operației”), de faptul că li s-a spus că unele prime nu vor mai fi achitate, de faptul că Regulamentul de Ordine Interioară a fost înregistrat la Federație fără a le fi prezentat „marinarilor“, iar sistemul de premiere după promovare este inaccesibil fotbaliștilor. „Suntem nemulțumiți cu toții. Vrem să fim cu toții la zi și apoi îi dăm drumul la treabă. Dar nu cred că vom primi prea curând banii. Nu vor să ne dea primele pentru meciurile cu Petrolul, Delta Tulcea și FC Snagov. Păi noi ce facem, jucăm să ne rupem picioarele pe degeaba? Și se mai dorește și promovarea. Să vină la noi să ne spună dacă obiectivul mai e Liga 1. Dacă nu, stăm la locul 5-6 anul acesta și încercăm la anul. Giani Nedelcu a zis că nu vine în vestiar până nu suntem pe locul 2-3, pe celălalt patron, Marian, nici nu-l cunoaștem, iar pe domnul Crainiciuc l-am luat la rost și noi, și galeria, dar degeaba. Primele sunt cele mai mici din Liga a II-a. Cu Snagov au spus că e 10 milioane pe loc și 5 la sfârșit, dar nu vedem acești bani, că am luat bătaie cu 4-1 de două ori, deși la a doua înfrângere nu ne-au dat nicio sancțiune. Tot felul de vrăjeli. Cu Petrolul am înțeles că prima e de 5 milioane la punct, dar tot nu-i vedem”, a declarat Mățel. Jucătorul a acuzat că ROI nu le-a fost prezentat fotbaliștilor înainte de a fi dus la Federație, astfel că „nu a avut semnăturile noastre”. „Marinarii” au aflat că, în Regulament, meciul cu Delta Tulcea e prevăzut cu primă, dar conducerea a spus că nu dă. „Azi (n.n. - vineri), am fost și noi curioși să vedem ce scrie în ROI. E menționat că, la sfârșitul campionatului, la promovare, fiecare jucător ia câte 5.000 de euro, dar cu condiția să joace 100%. Însă nimeni nu are cum să îndeplinească acest criteriu”, a mai spus Mățel. Președintele executiv al Farului, Mircea Crainiciuc, nu a putut fi contactat, vineri, pentru a prezenta punctul de vedere al clubului.