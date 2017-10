Fotbaliştii Farului ameninţă că depun memorii

Fotbaliștii Farului amenință că depun memorii

„Marinarii“ nu mai par dispuși să aștepte primirea sumelor restante. Unii au luat deja hârtie oficială de la club pentru a se antrena cu alte echipe, alții vor să devină jucători liberi de contract. Fotbaliștii Farului sunt supărați pentru situația de la club și pentru întârzierile salariale, mai mulți pregătindu-se să depună memorii pentru a-și încasa banii. Deși patronul Giani Nedelcu a anunțat că, din această săptămână, stadionul „Farul” va beneficia din nou de utilități, urmând apoi ca jucătorii să primească și bani, unii dintre „marinari” nu mai par dispuși să aștepte. Oficialii clubului au explicat că dispun de sumele necesare, dar au așteptat pentru a rezolva întâi problema utilităților de la stadion, pentru ca echipa să poată începe cum trebuie pregătirea. „Dacă problema financiară nu se va rezolva, probabil că îmi voi depune memoriu. Situația nu mai poate continua la nesfârșit. Am înțeles unele lucruri, dar întârzierile sunt prea mari. Am fost lăsați fără un leu de sărbători. Dacă nu suntem plătiți, înseamnă că Farul nu mai are nevoie de noi, astfel că trebuie să ne căutăm echipe. Să nu fiu înțeles greșit de lumea fotbalului din Constanța, am ținut la Farul, încă țin, pentru că eu, peste tot pe unde am jucat, am pus suflet, dar nu mai putem face voluntariat, ca în tur, să trăim numai din prime. Recunosc, primele sunt achitate la zi, conducerea depunând eforturi, dar și acești bani s-au dus. Am achitat facturi, am plătit drumurile de acasă la Constanța, care pe mine mă costă 100 de euro călătoria dus-întors, aproape un punct. Nu trăim cu aer, ca să nu avem nevoie de bani. Trebuie să ne întreținem familiile, copiii. În ciuda tuturor greutăților, ne-am clasat pe locul opt la finele turului, dar puteam fi lejer pe patru, dacă nu erau probleme de arbitraj. Jucăm la o echipă cu blazon, păcat că sunt atâtea necazuri, care împiedică performanța. Am ajuns în ceasul al 15-lea, nu mai putem aștepta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, golgeterul Farului, Adi Câmpeanu, care are mai multe oferte. Clubul a eliberat hârtii oficiale Președintele Relu Damian a spus că, pe zi ce trece, dacă problemele nu se rezolvă la Farul, șansele ca lotul din tur să fie păstrat intact sunt tot mai mici. Deja Bogdan Rusu a plecat, oficialii constănțeni urmând să negocieze transferul, la Astra, la Dinamo sau la Șerif Tiraspol (după cum au anunțat). Dinamo îl are în probe de peste o săptămână pe Scărlătescu și l-a cerut și pe Vajou, Pașcovici și Boghițoi au primit hârtii oficiale că se pot antrena cu alte echipe, iar astăzi vrea să obțină un astfel de document și portarul Alexandru Răuță. Veteranul Ion Barbu a anunțat deja că-și va depune memoriu.