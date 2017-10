Fotbalişti, pregătiţi-vă: începe Superliga Eden Club!

Fotbaliști, pregătiți-vă: începe Superliga Eden Club!

Pentru fotbaliștii amatori ai Constanței, se apropie marea provocare a sezonului de toamnă: tradiționalul campionat de fotbal în sală, găzduit de Clubul Eden din Bd. Aurel Vlaicu. Spre deosebire de anul trecut, ediția 2010/ 2011 se va desfășura sub forma unei Superligi, cu meciuri tur și retur, plus play-off. După experiențele mai puțin plăcute din anii anteriori, organizatorii sunt deciși să nu mai tolereze niciun act de indisciplină. „Vom pune mare accent pe disciplină și de aceea am adus modificări esențiale regulamentului. Astfel, jucătorii care îl apostrofează pe arbitru vor primi două etape de suspendare, iar cei care lovesc arbitrul sau adversarii vor fi instantaneu excluși din competiție. De asemenea, pentru a evita dialogurile neprincipiale, în timpului jocului, în sală vor avea voie să intre numai fotbaliștii, plus un delegat din partea fiecărei echipe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul Superligii, Eden Lică. Ședința tehnică este programată în data de 11 noiembrie, la o oră ce va fi comunicată în timp util, iar meciurile etapei întâi se vor disputa pe 13 noiembrie. Înscrierile (gratuite) au început deja și mai pot fi făcute la tel. 0241.58.58.85 sau 0733.11.44.88. Conform regulamentului, au drept de participare jucători fără limită de vârstă, fie că sunt (sau au fost) legitimați ori nu. Lotul fiecărei echipe va cuprinde maximum 15 jucători, iar în teren vor intra patru plus portarul. În perioada de „mercato”, dintre tur și retur, loturile pot suferi maximum cinci modificări. Meciurile vor include două reprize a câte 25 de minute. Valoarea totală a premiilor este de 5.000 de lei! Printre echipele care s-au înscris deja, se numără Olimpic Știința - în rândurile căreia se regăsește fostul fotbalist al Farului și al Stelei, Adrian Pitu -, Detectors sau Global Systems.