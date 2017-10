Fotbalist exclus din cadrul Academiei „Gheorghe Hagi”

Zilele trecute, Academia de fotbal „Gheorghe Hagi” a decis să-l excludă pe juniorul Mihai Oarnă din orice activitate fotbalistică ca urmare a unei fapte de golănie comisă în avionul de întoarcere din Irlanda, unde naționala Under 16 a României suferise o înfrângere aspră, scor 1-10 cu Germania.„Având în vedere cele întâmplate în anturajul lotului național U16 al României cu sportivul Mihai Oarnă, conducerea clubului constănțean consideră inacceptabile astfel de comportamente și a luat decizia de a-l exclude pe jucător din cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi”, se arată într-un comunicat emis de Academia Hagi.În timpul zborului, tânărul de la Academia Hagi s-a înregistrat cu telefonul mobil în timp ridiculiza o pasageră care dormea, iar ulterior, a pus filmulețul pe un site de socializare, lucru care i-a înfuriat pe cei din conducerea Academiei Hagi, care au decis excluderea acestuia.Între timp, întors la Pitești, Oarnă a reacționat, ieri, la cele întâmplate, cerându-și scuze pentru ceea ce a făcut și sperând ca responsabilii FRF și șefii Academiei să revină asupra deciziei.„Le mulțumesc prietenilor pentru susținere, celor care mă critică pentru răutăți, le mulțumesc părinților pentru sprijin și profesorilor care au fost în viața mea pentru sfaturi. Am 16 ani și orice adolescent de vârsta mea greșește; dacă cineva spune că „nu”, minte. Recunosc că am greșit și mi-am învățat lecția și ca în proverb m-am dat cu capul de pragul de sus să-l pot vedea pe cel de jos... Sper ca cei implicați în luarea unor decizii să țină cont de vârsta mea și de drumul pe care trebuie să mi-l croiesc în viață. Mulțumesc”, a postat Mihai Oarnă pe contul său de facebook.