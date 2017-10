Fotbalist diagnosticat cu cancer: "Cel mai greu meci din viața mea"

Ştire online publicată Miercuri, 17 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jonas Gutierrez a fost diagnosticat cu cancer testicular. Fotbalistul lui Newcastle a făcut publică afecțiunea lui zilele trecute și a apărut în toată presa britanică."Când medicii mi-au confirmat că am cancer am plecat acasă și am plâns. A fost cel mai greu meci din viața mea", a dezvăluit jucătorul argentinian, conform fanatik.