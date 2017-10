Fotbal / Youssouf Kone: „Vreau să joc cu Steaua!”

Ultima achiziție a Farului, ivorianul Youssouf Kone a făcut astăzi primul antrenament sub comanda tehnicianului Viorel Tănase și a oferit și prima declarație în calitate de jucător al rechinilor.„S-a ivit posibilitatea să vin să joc in Romania în Liga a 2-a și mi-a surâs o nouă experientă. Obiectivul este sa joc cât mai bine aici pentru ca sunt monitorizat de Fiorentina și se deschid multe porți. Sper sa debutez cu Steaua și să joc bine la Farul. Sunt suporterul lui Inter, am caștigat campionatul de tineret cu ei într-o echipa cu Pandev și Obafemi Martins. Am facut antrenamente în Italia înainte să ajung la Farul și consider că stau bine din punct de vedere fizic.”, a declarat Youssouf Kone pentru fcfarul.ro la sfârșitul primului său antrenament cu FC Farul.