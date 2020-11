Fotbal / Virusul Covid-19 bulversează cupele europene. Ultimele cazuri de infectări

Clubul belgian Standard Liege a anunţat că are şase fotbalişti infectaţi cu virusul Covid-19, fiind depistaţi pozitiv cu ocazia testelor efectuate înaintea meciului cu Lech Poznan, în deplasare, din cadrul Europa League.Jucătorii care nu vor face deplasarea în Polonia sunt Collins Fai, Konstantinos Laifis, Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Moussa Sissako şi Abdoul Fessal Tapsoba.Meciul Lech Poznan - Standard Liege este programat joi, 5 noiembrie.XXXAntrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat că toţi elevii săi care au făcut deplasarea în Spania au avut rezultate negative la testele pentru Covid-19, astfel că vor putea disputa partida cu FC Barcelona, din grupele Ligii Campionilor.Dinamo Kiev a venit la Barcelona cu doar 13 jucători de la prima echipă, plus şase de al echipa secundă, în condiţiile în care are nouă fotbalişti infectaţi cu virusul Covid-19.Partida FC Barcelona - Dinamo Kiev este programată miercuri, 4 noiembrie, de la ora 22.00, ora României.XXXAntrenorul echipei Gent, Wim De Decker, a fost testat pozitiv la virusul Covid-19, a anunţat gruparea belgiană, înaintea meciului din deplasare cu Steaua Roşie Belgrad, din Europa League.Astfel, Wim De Decker nu va putea lua loc pe banca tehnică la meciul de joi, 5 noiembrie.De asemenea, antrenorul cu portarii Francky Vandendriessche a fost şi el testat pozitiv.Gent anunţase deja, marţi, 3 noiembrie, că nu va putea conta, din acelaşi motiv, pe Davy Roef şi Michael Ngadeu.Foto: dailyrecord.co.uk