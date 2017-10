Fotbal / Viorel Tănase: „Adio Promovare!”

Vizibil afectat de rezultatul meciului cu Săgeata Năvodari, antrenorul echipei FC Farul, Viorel Tănase a declarat la finalul partidei că echipa sa și-a bătut joc de ultima șansă pe care o mai avea de a promova și a promis că va lua măsuri împotriva anumitor jucători care l-au dezamăgit crunt în acest meci.“Astăzi nu am pierdut doar două puncte mari. Astăzi am pierdut ceea ce ne-am propus, am pierdut ultima șansă de a mai spera la promovare. M-au dezamăgit foarte mulți jucători și vreau să spun sincer că voi lua măsuri, de această dată chiar o să iau măsuri. Îmi pare foarte rău pentru faptul că jucătorii nu simt și nu și-au dorit la fel de mult ca mine să ne atingem obiectivul. Suporterii au tot dreptul să fie supărați și nu am ce să le reproșez. Indiferend de situația în care se află clubul acum, fotbaliștii mei ar trebui să dea dovadă de dorință și determinare, dar ei nu înțeleg asta. Sunt foarte multe lucruri care s-au adunat în ultimul timp și nu se mai poate așa, nu vreau să vorbesc acum dar sincer nu se mai poate așa. Nu le-am cerut nimic din ce nu pot face, nu le-am cerut să dea pe teren mai mult decât pot. Vreau să felicit jucătorii de la Săgeata Năvodari pentru determinarea de care au dat dovadă în meciul de azi, în condițiile în care așa cum am mai spus, ei și-au făcut pregătirea de iarnă prin jocurile oficiale din retur.” a declarat Viorel Tănase la conferința de presă.FC Farul va juca etapa viitoare (miercuri 25 aprilie), în deplasare la Galați, împotriva formației locale Dunărea.