Fotbal / Viitorul - CSMS Iaşi, ce a declarat Cătălin Anghel după meci / Galerie Foto

Viitorul - CSMS Iași, ce a declarat Cătălin Anghel după meci

Antrenorul FC Viitorul, Cătălin Anghel s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale, după victoria de ieri cu CSMS Iași, scor 1-0, precizând, de altfel, că mai sunt aspecte care trebuie puse la punct în lot.„A fost, într-adevăr, un joc dificil, cu o echipă care este în lupta pentru salvarea de la retrogradare, iar astăzi (n.r. - ieri) a venit și a încercat să dea totul pentru punct sau puncte. Ne așteptam la o replică destul de bună și dură, la o echipă care vine să-și joace șansa pentru a câștiga. Cred că am făcut un meci exact așa cum a trebuit. Am avut momente bune de joc, ne-am creat multe ocazii de gol, pe care, din păcate, le-am ratat, însă am finalizat cu cele trei puncte. Cu toate astea, mai avem de lucrat, trebuie să învățăm să contracarăm atacul adversarilor în ultimele minute de meci, să ținem de minge cât mai mult și să încercăm să pasăm, să nu ne pierdem capul și să nu aruncam mingile aiurea în față. Avem de pus la punct începuturile și sfârșiturile de meci”, a declarat la finalul meciului, antrenorul Cătălin Anghel.FC Viitorul va juca următorul meci, sâmbătă (29 septembrie), în deplasare, contra FC Rapid București.