Fotbal / Victorie fabuloasă pentru naţionala de tineret a României în preliminariile pentru calificarea la Campionatul European

Fotbal / Victorie fabuloasă pentru naționala de tineret a României în preliminariile pentru calificarea la Campionatul European

Ştire online publicată Vineri, 05 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Naționala de tineret a României a obținut o victorie fabuloasă în preliminariile pentru calificarea la Campionatul European de fotbal, învingând Muntenegru cu scorul de 4,3, relatează DigiSport.Deși au fost conduși cu scorul de 3-1 la pauză, tricolorii au reușit să încheie meciul cu o victorie.Golurile "tricolorilor au fost marcate de Boldor '10, Pușcaș '67, Bumba '79 din penalti și Tănase '82, în timp ce pentru muntenegreni a înscris Djordjevici, în minutele 15, 33 și 35.Cartonașe galbene: Cavnici '27, Bakraci '75, Petkovici '78."Se poate să avem caracter, forță mentală și să întoarcem un rezultat care pentru unii părea imposibil. Am crezut în ei după un început de meci slab. În prima repriză am lăsat inițiativa celor din Muntenegru. După pauză am avut o altă atitudine pentru întoarcerea acestui rezultat. Asta este echipa de caracter de care am nevoie, pe care mi-o doresc. La pauză le-am spus că vom reuși să egalăm și chiar să câștigăm. Nu știu de când nu s-a văzut o asemenea întoarcere de scor la nivel internațional. Am suferit, dar până la urmă am fost recompensați", a spus selecționerul U21, Viorel Moldovan.Întrebat despre șansele de calificare în play-off-ul Euro 2015, Moldovan a răspuns: "Eu cred în miracole produse de noi. Nu cred că cineva din cer ne va califica la baraj sau la Campionatul European. Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă".