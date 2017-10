Fotbal / Victor Piţurcă: „Sunt mulţumit că am reuşit această victorie. A fost un test bun”

Fotbal / Victor Pițurcă: „Sunt mulțumit că am reușit această victorie. A fost un test bun”

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, ieri seară, după victoria României în fața selecționatei Trinidad & Tobago (4-0), că partida de pe Arena Națională din București a reprezentat un test bun în perspectiva partidelor oficiale din toamna acestui an.„A fost, practic, ultimul meci din acest sezon. Mi-aș fi dorit să mai putem găsi un adversar, dar din păcate nu am reușit. Însă și așa, pot să spun că sunt mulțumit de acest joc, au venit și jucători noi, care au debutat, cum ar fi Hoban sau Stoian, alții care au mai evoluat și cu alte ocazii. Jocul a avut momente foarte bune, dar și unele mai puțin bune, însă sunt mulțumit că am reușit această victorie, în fața unei echipe solide, cu jucători puternici. A fost un test bun pentru naționala României. Vom trage concluziile și vom analiza acest joc, iar apoi așteptăm meciurile oficiale din această toamnă”, a declarat Pițurcă la finalul partidei.România a învins cu 4-0 (2-0) reprezentativa statului Trinidad & Tobago, golurile fiind marcate de Ciprian Marica (min. 31, 33 și 81) și de Daneil Cyrus (min. 49 - autogol).Selecționerul României, Victor Pițurcă, a aliniat următoarea formulă de echipă:Bogdan Ionuț Lobonț - Alexandru Mățel (46 Srgian Luchin), Marius Valerică Găman, Nicolai Dorin Goian (46 Dragoș Grigore), Răzvan Raț-Dincă - Nicolae Grigore (46 Ovidiu Ștefan Hoban), Costin Lazăr (65 Dan Nistor) - Gabriel Andrei Torje, Bogdan Sorin Stancu (81 Adrian Marius Stoian), Aurelian Chițu (46 Gheorghe Teodor Grozav) - Ciprian Andrei Marica.În preliminariile Cupei Mondiale, România are programate următoarele două partide în Grupa D, pe 6 septembrie, cu Ungaria și pe 10 septembrie, cu Turcia, ambele pe Arena Națională.