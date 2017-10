Fotbal / Vezi ce a declarat Ion Barbu la finalul meciului cu Dinamo II

1

Lasa-ne Barbule!

Nu jucam un fotbal de Liga I, fotbalistii nostri sunt nepregatiti fizic, tactic si tehnic, iar asta se va vedea in meciurile din deplasare, unde vom pierde din nou la scor! Barbu sa ne lase si sa aducem un antrenor de valoare, de Liga I ! L-a tinut in teren pe V. Badea (o epava de jucator) aproape tot meciul!!! Barbule ... la ce meci te uitai tu? Iar inlocuirea facuta, tocmai cu Al. Paraschiv, un jucator paralel cu fotbalul, ne-a umplut de nervi! In plus, titularizarea cu insistenta a lui Pana, este o dovada clara de neprofesionalism! Hai Farul Constanta! Dar fara nonvalori!