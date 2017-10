Fotbal / Vezi ce a declarat antrenorul formației FC Farul, Viorel Tănase la finalul meciului cu CS Otopeni

După ce a trăit la intensitate maximă fiecare fază a partidei dintre FC Farul și CS Otopeni, tehnicianul “rechinilor”, Viorel Tănase a venit extrem de relaxat în fața jurnaliștilor, în fața cărora a mărturisit că orice victorie este mai frumoasă atunci când este obținută în urma unui meci cu final agitat.„A fost un meci greu, un meci pe care noi singuri l-am făcut să fie greu. S-a văzut o evidentă lipsă de concentrare a jucătorilor mei la scorul de 2-0. Sunt supărat pe anumiți jucători pentru atitudinea delăsătoare însă o să am timp să discut cu ei și cu siguranță la meciul cu Astra II de miercuri nu vom mai avea parte de asemenea momente. Am fost mulțumit de prestația întregii echipe care a dat dovadă încă odată de dorință și încredere că putem câștiga. Nu am ce să-i reproșez lui George Curcă, chiar nu avea ce să facă la niciunul din cele două goluri ale oaspeților. Primul gol al Otopeniului este genul de gol cu care un jucător se întâlnește foarte rar în carieră. Arbitrajul nu mă interesează și nu o să îl comentez niciodată. Înaintea fiecărei partide, le spun băieților în vestiar că nu avem arbitrii la acest meci, arbitrii nu există pe teren și nu am să caut niciodată să pun înfrângerile pe seama arbitrajului ca o scuză pentru jocul slab al echipei mele. Important este că totul s-a terminat cu bine și sunt sigur că putem învinge și în meciul de la Giurgiu cu Astra II. Vreau să mulțumesc atât presei cât și suporterilor pentru sprijinul de care au dat dovadă și sper să fie în continuare alături de noi.” a declarat după meci, Viorel Tănase.FC Farul, joacă miercuri următoarea partidă în campionat în deplasare la Giurgiu împotriva formației locale Astra II.