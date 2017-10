Fotbal / Vezi aici rezultatele la pauză din meciurile Cupei României

1

BLAT LA TARGOVISTE

OARE CAND SE VA SESIZA CINEVA IN LEGATURA CU FAMILIA ASTA?CATEVA ,,MICI,, COINCIDENTE : REGHE BLAT ESTE DIN TARGOVISTE,SILVIU DUMITRESCU ACTUALUL ANTRENOR AL CHINDIEI (CARE A FOST IMPLICAT IN UNELE SCANDALURI,INCLUSIV DE FOLOSIRE DE SUBSTANTE INTERZISE LA JUCATORII PE CARE IA ANTRENAT)IA FOST ANTRENOR SI LUI REGHE IN PERIADA CAND JUCA LA TARGOVISTE PLUS CIREASA DE PE TORT MECIUL CHINDIA-SAGEATA A FOST SINGURUL MECI CARE NU A FOST BAGAT LA PARIURI LA 2 DIN CELE MAI IMPORTAMTE CASE DE PARIURI BWIN SI BET365.......DAR TOATA LUMEA DOARME,CUM NAIBA SA INTAMPLAT CA SURPRIZA SA FIE CHIAR LA ACEST MECI.DONULE PRIMAR MATEI PLATITI DIN BANII COMUNITATII ACEASTA ECHIPA DE BLATISI