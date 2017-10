Fotbal / Vezi aici cine este idolul lui Adrian Pătulea, de la FC Farul

Atacantul Farului, Adrian Pătulea, a declarat, astăzi, pentru „Cuget Liber”, că și-ar dori ca și în România spectacolul să fie totul în fotbal, așa cum se întâmplă în Anglia, acolo unde a activat. Pătulea îl apreciază foarte mult pe atacantul lui Manchester United, Wayne Rooney.„În Anglia, spectacolul e totul. De mic copil sunt fanul lui Manchester United. Mi-a plăcut dintotdeauna genul de atacant pe care îl reprezintă Wayne Rooney. Cred că un mare atacant nu este neapărat acela care înscrie, ci mai ales cel care simte când are oportunitatea de a înscrie, deși nimeni nu se gândește la acest lucru. Așa am avut eu oportunitatea în partida cu Viitorul, când am simțit că pot înscrie dintr-o poziție nu tocmai favorabilă, însă, din păcate, balonul a întâlnit bara. Așadar, nu le promit suporterilor că voi mai marca pentru Farul, ci le promit că voi încerca să mai înscriu ”, a spus Pătulea.FC Farul susține următorul meci în Liga a II-a, sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu Victoria Brănești.