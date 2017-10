Fotbal / Vezi aici ce a declarat Tibor Selymes după victoria Săgeţii cu Gaz Metan Mediaş

Fotbal / Vezi aici ce a declarat Tibor Selymes după victoria Săgeții cu Gaz Metan Mediaș

Antrenorul Săgeata Năvodari, Tibor Selymes, a declarat, ieri seară, după victoria echipei sale în fața Gaz Metan Mediaș (1-0), că echipa sa a făcut un meci bun și că nu se aștepta ca jucătorii săi să se prezinte atât de bine la capitolul fizic.„A fost un meci foarte greu. Am fost foarte bine organizați, echipa a jucat bine, și chiar pot spune că am fost surprins că jucătorii au putut alerga 90 de minute. Am avut decât trei săptămâni la dispoziție pentru a pregăti acest meci, deci pot spune că echipa a stat bine la capitolul fizic. Sunt foarte bucuros că am obținut cele trei puncte. Suntem o echipă care ne dorim să evităm retrogradarea și, pentru noi, orice punct contează. Orice echipă care promovează își dorește să facă puncte. Asta ne dorim și noi, iar acum avem un culoar bun pentru a strânge cât mai multe puncte, pentru că vor veni și vremuri mai grele. Sper ca pe viitor să avem aceeași atitudine pe care am avut-o și la acest meci. Fizic, sunt convins că o să stăm mai bine”, a declarat, la finalul meciului, antrenorul Tibor Selymes.