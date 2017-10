Fotbal / Un fost jucător al FC Farul, decisiv în victoria Săgeţii cu Gaz Metan

Fotbal / Un fost jucător al FC Farul, decisiv în victoria Săgeții cu Gaz Metan

Ieri seară, Săgeata Năvodari a debutat cu dreptul în Liga I, învingând pe Gaz Metan Mediaș cu 1-0. Golul a fost marcat de Viorel Dinu, în minutul 61, însă cel care a făcut posibilă execuția este Sorin Chițu, fostul golgheter al Farului în sezonul trecut al Ligii a II-a.Introdus pe teren în minutul 58, Chițu s-a mobilizat foarte bine, reușind în numai câteva minute să ajungă în apropierea careului și să centreze perfect lui Dinu.„Despre Chițu am vorbit cu secunzii mei. Știam că are o viteză bună. Am decis să-i dăm 30 de minute sau chiar o repriză a doua, pentru a surprinde adversarii pe spațiile mari lăsate de ei. Bineînțeles, cu experiența lui, a ajuns unde trebuia să ajungă”, a declarat antrenorul Săgeții, Tibor Selymes.