Fotbal / UEFA, decizie importantă, vineri, în vederea organizării EURO 2020

Decizia finală referitoare la gazdele EURO 2020 va fi luată de Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA), vineri, 23 aprilie, oraşele Munchen, Bilbao şi Dublin riscând să piardă organizarea unor meciuri dacă nu pot primi spectatori în contextul pandemiei Covid-19.Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Pe Arena Naţională, sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).Foto: uefa.com