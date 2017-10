Fotbal U17: Naţionala României a remizat cu reprezentativa Scoţiei, scor 1-1

Fotbal U17: Naționala României a remizat cu reprezentativa Scoției, scor 1-1

Echipa națională de fotbal U17 a României a remizat cu reprezentativa similară a Scoției, scor 1-1, în primul amical disputat la Centrul de Fotbal Buftea. Mâine, are loc cea de-a doua partidă test.La sfârșitul lunii, tricolorii vor pleca în Polonia, pentru a participa la a 30-a ediția a „Syrenka Cup”.Reprezentativa Under 17 a României va juca, în perioada 24-29 octombrie 2015, în calificările pentru UEFA Under 17 Euro 2016, ce va fi găzduit de Azerbaidjan, informează site-ul oficial al FRF.