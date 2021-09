Fotbal / Stranierii din naţionalele U21 şi U20 convocaţi pentru meciurile din luna octombrie

Selecționerii loturilor naţionale de fotbal Under 21 şi Under 20, Florin Bratu, respectiv Bogdan Lobonț, au anunțat, vineri, 17 septembrie, jucătorii din străinătate convocaţi pentru partidele din luna octombrie, informează Federaţia Română de Fotbal.Naționala U21 a României continuă pregătirea pentru turneul final din 2023, găzduit de România și Georgia. Calificată deja la EURO 2023 din postura de țară gazdă, România U21 dispută meciuri amicale pe perioada preliminariilor.După jocul cu Georgia, disputat la începutul lunii septembrie, 1-1, în perioada 5-10 octombrie, tricolorii U21 se vor afla în Spania pentru un stagiu de pregătire. Cantonamentul se va desfășura la Marbella și în cadrul acestuia România U21 va disputa și două meciuri amicale:7 octombrie: ROMÂNIA U21 - SUEDIA U209 octombrie: ROMÂNIA U21 - MEXIC U21Pentru aceste două partide, Florin Bratu a apelat la Radu Drăgușin (Sampdoria / Italia), Alexandru Țârlea (Alaves / Spania), Ricardo Farcaș (Siena / Italia) și Louis Munteanu (Fiorentina / Italia).De partea cealaltă, România Under 20 are programate două meciuri de pregătire, cu Cehia și Germania:7 octombrie: ROMÂNIA U20 - Cehia U2011 octombrie: Germania U20 - ROMÂNIA U20Pentru această acțiune, selecționerul Bogdan Lobonț va apela la șase jucători care evoluează în afara României: Răzvan Sava (Torino / Italia), Eduard Duțu (Fiorentina / Italia), Darius Ghindovean (Duisburg / Germania), Marius Corbu (Akademia Pușcaș / Ungaria), Matei Ilie (Padova / Italia) și Andrei Mărginean (Sassuolo / Italia).Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro