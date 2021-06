Fotbal / Start al EURO 2020. Meciul Turcia - Italia, în direct la PRO TV

Vineri, 11 iunie, debutează turneul final al EURO 2020 la fotbal, cu partida dintre Turcia şi Italia, din Grupa A. Partida se va disputa la Roma, pe Stadio Olimpico, fiind transmisă în direct, de la ora 22.00, de PRO TV. Înaintea partidei, va avea loc ceremonia de deschidere a Campionatului European - un spectacol virtual cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie, care va permite fanilor din întreaga Europă și lumii să se simtă mai aproape de turneu. Atmosfera va fi întreținută de Marin Garrix, Bono şi The Edge, alături de cei mai mari DJ ai momentului, informează Ministerul Tineretului şi Sportului.După o amânare de un an, cauzată de pandemie, turneul final al EURO 2020 se va derula în perioada 11 iunie - 11 iulie, pentru prima data în 11 oraşe europene: Amsterdam, Baku, Bucureşti, Budapesta, Copenhaga, Glasgow, Londra, Munchen, Roma, Sevilla şi Sankt Petersburg.Primul meci de la București - Austria-Macedonia (Grupa C) - va avea loc duminică, 13 iunie, la ora 19:00, pe Arena Națională. La meci vor asista 13.000 de spectatori, care vor ocupa în proporție de 25% tribunele arenei sportive.Foto: Facebook / Ministerul Tineretului şi Sportului / UEFA EURO 2020