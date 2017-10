Fotbal: Sepsi a plecat de la ASA Tg. Mureș

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul Laszlo Sepsi s-a despărțit de vicecampioana României la fotbal, ASA Tg. Mureș, și va juca în Germania, la echipa de ligă secundă FC Nurnberg.''Mulțumesc ASA Târgu Mureș! Mulțumesc tuturor care au fost alături de echipă în cele două sezoane care le-am petrecut la Târgu Mureș.. mulțumesc Consiliului de Administrație... mulțumesc tuturor colegilor... mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din stafful tehnic, medical și cel administrativ... și nu în ultimul rând mulțumesc suporterilor minunați care mi-au strigat numele de atâtea ori pe stadion și care au fost mereu alături de echipă! Vă doresc în continuare mult succes și să fiți campioni!!! Am ales o nouă provocare în cariera mea și pentru următoarele trei sezoane voi fi componentul echipei 1 FC Nurnberg!'', a afirmat Sepsi, potrivit paginii de Facebook a clubului ASA.Și Ianis Zicu s-a despărțit de ASA, urmând să joace la nou-promovata ACS Poli Timișoara.''Mulțumesc tuturor celor din Târgu Mureș pentru că mi-au oferit un an frumos ... au fost momente superbe alături de colegi, antrenori, conducere și suporteri... mi-am făcut prieteni în Târgu Mureș și o să îmi doresc mereu din tot sufletul să le fie bine .... dar am decis să merg mai departe alături de Timișoara, acolo unde mi-am revenit din punct de vedere fotbalistic după accidentarea de la genunchi din 2007 ... iar acum am simțit că este momentul să le răsplătesc toată încrederea pe care am simțit-o la Timișoara în perioada 2010-2011. Sper să avem un sezon bun și să ne bucurăm împreună la victorii'', a spus Ianis Zicu, la rândul său.ASA s-a mai despărțit și de mijlocașul Claudiu Bumba, plecat la Hapoel Tel Aviv, dar la primele antrenamente din Austria, de la baza sportivă de la Bad Leonfelden au fost prezenți și doi jucători olandezi care au evoluat în ultimul an în campionatul Bulgariei, Romario Kortzorg și Luis Pedro.Luni, ASA va disputa și primul joc amical, în compania formației austriece, Admira Wacker.