Fotbal / Reghecampf, după victoria cu Ajax: „Toţi am crezut în şansa noastră”

Fotbal / Reghecampf, după victoria cu Ajax: „Toți am crezut în șansa noastră”

Tehnicianul Steaua, Laurențiu Reghecampf a declarat că victoria cu Ajax este una importantă și că toată echipa a fost încrezătoare în șansele de calificare.„Având în vedere presiunea cu care am jucat meciul de azi, dar și cantonamentele pe care le-am avut, eu zic că e o victorie foarte importantă. Am practicat un fotbal frumos, am încercat să-i blocăm în zonele periculoase, jucătorii au alergat mult și per total au jucat foarte bine. Toți am crezut în șansa noastră. S-a văzut acest lucru în ultimele săptămâni. Nu ne dorim decât să bucurăm oamenii care ne urmăresc la stadion și la televizor. Oamenii trebuie să-și dea seama că facem lucruri frumoase la Steaua. Chiar miercuri am repetat penalty-urile. Ne-am dorit să ajungem la loviturile de departajare. Mă bucur foarte mult pentru Lato, a înțeles ceea ce noi îi cerem. Pe Chiri îl consider unul dintre cei mai buni jucători din România. Nu ne gândim la Chelsea, urmează meciul de la Cluj. Dedic această victorie tuturor steliștilor, dar în special familiei mele”, a declarat Laurențiu Reghecampf.Steaua București s-a impus, ieri seară, cu 2-0 în returul de pe Național Arena împotriva celor de la Ajax, contând pentru 16-imilie Europa League și a obținut calificare după executarea loviturilor de departajare.