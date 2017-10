Fotbal: Programul de week-end al juniorilor

Campionatul național de fotbal pentru juniorii republicani A și B și C,D și E este în plină desfășurare. Iată programul meciurilor din perioada 5 -7 septembrie:Juniori Republicani A (născuți după 1 ianuarie 1996)Etapa 2 - sâmbătă, ora 12.00: LPS Galați - Oțelul Galați, Dunărea Galați - Săgeata Năvodari, CF Brăila - ACS Performer; duminică, ora 12.00: Delta Tulcea - CSS Tecuci, FC Farul - Dunărea Călărași, Unirea Slobozia - FC Viitorul. Juniori Republicani B (născuți după 1 ianuarie 1998)Etapa 2 - sâmbătă, ora 14.00: LPS Galați - Oțelul Galați, Dunărea Galați - Săgeata Năvodari, CF Brăila - ACS Performer; duminică, ora 14.00: Delta Tulcea - CSS Tecuci, FC Farul - Dunărea Călărași, Unirea Slobozia - FC Viitorul. Juniori C (născuți după 1 ianuarie 2000)Etapa 3: Carsium Hârșova - FC Farul (duminică, ora 10.00, teren Hârșova), CS Agigea - ACS Performer (vineri, ora 9.30, teren Agigea), CSO Ovidiu - GSIB Mangalia (duminică, ora 9.30, Complex Academia Hagi), Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari (duminică, ora 10.00, teren Neptun), AS Arsenal - Viitorul Fîntînele (sâmbătă, ora 16.00, teren Oil Terminal), ACSSF Farul - Portul Constanța (sâmbătă, ora 9.00, Complex Farul), FC Viitorul II - Sparta Techirghiol (sâmbătă, ora 9.30, Complex Academia Hagi). FC Viitorul stă. Juniori D (născuți după 1 ianuarie 2002)Etapa 3: Carsium Hârșova - FC Farul - amânat, CS Agigea - ACS Performer (vineri, ora 11.00, teren Agigea), CSO Ovidiu - GSIB Mangalia (duminică, ora 11.00, Complex Academia Hagi), Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari (duminică, ora 11.30, teren Neptun), AS Arsenal - Viitorul Fîntînele (sâmbătă, ora 17.30, teren Oil Terminal), ACSSF Farul - Portul Constanța (sâmbătă, ora 10.30, Complex Farul), FC Viitorul II - Sparta Techirghiol (sâmbătă, ora 11.00, Complex Academia Hagi). FC Viitorul stă. Juniori E (născuți după 1 ianuarie 2004)Etapa 3: Callatis Mangalia - Luceafărul 2013 Constanța (sâmbătă, ora 10.00, teren Neptun), Olimpic Constanța - ACS Performer (vineri, ora 18.00, teren Oil Terminal), GSIB Mangalia - Sporting Năvodari (vineri, ora 18.00, teren GSIB), FC Farul - Portul Constanța (vineri, ora 17.00, Complex Farul), Palatul Copiilor - Academia Hagi 2005 (vineri, ora 17.00, teren Palatul Copiilor), Săgeata Năvodari - FC Viitorul II 2004 (duminică, ora 10.00, teren Legmas), FC Viitorul 2004 - ACSSF Farul - amânat pentru 24 septembrie. (R.S.M.)