Fotbal / Prima declaraţie a lui Sorin Paraschiv în calitate de jucător al Farului

Fotbal / Prima declarație a lui Sorin Paraschiv în calitate de jucător al Farului

„Am venit la FC Farul cu inima deschisă. Inițial, am discutat cu cei din conducerea clubului să mă pot antrena alături de echipă și dacă nu prind un contract afară să rămân aici. Nu s-a concretizat nimic și am ajuns la un acord cu conducerea clubului Farul pentru un contract valabil până la finalul campionatului, însă, dacă vom reuși să promovăm, cu siguranță voi fi interesat să rămân să joc la Constanța în Liga I. Farul are un grup bun cu jucători cu experiență și un antrenor tânăr, care își dorește să facă performanță. Trecerea de la Liga I în Liga a II-a este un pas înapoi, însă așa este în orice meserie, ai parte și de urcușuri și de coborâșuri, important este să nu cedezi și să mergi înainte”, a declarat Sorin Paraschiv.