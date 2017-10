Fotbal / Preşedinţii FC Farul şi FC Viitorul s-au întâlnit să discute despre incidentul de la juniori

1

IAR SI DINOU

Iar suporterii farului sunt oile negre.. ei sunt de vina .. pentru ca niste copii pe care nu ar trebui sa-i intereseze decat antrenamentele , au un comportament neadecvat si se comporta ca niste oameni de ultima speta , jucatorii viitorului fac pe "cocosii" dar bine inteles de vina sunt jucatorii farului si suporterii (acei alcoolisti , golani ,derbedei, huligani sau cum mai sunt ei numiti de asa zisii jurnalisti) , ei sunt de vina , ca in loc sa stea in casa stau in ploaie sa urmareasca meciul unor copii ,pe care nimeni inafara de parinti nu-i motiveaza , nu-i sprijina. Dar dupa spusele unuia dintre jandarmi , un om ce trebuie sa calmeze spiritele " Voi nu aveti 3 lei in buzunar dar faceti pe golanii pe aici , vreti sa va arat eu ce inseamna smecherie?". Sa-mi fie scuzat tupeul, dar cineva si-a depasit atributiile ,mai grav instiga la violenta si inca un lucru... Cine ii da voie unui bugetar ,un om platit din banii contribuabililor ,adica si acestor "derbedei" ,sa jigneasca si sa umileasca niste cetateni? Si jucatorii viitorului bine inteles ca vor fi gasiti nevinovati deoarece vegheaza domnul Hagi! Copiii aia intai ar trebui invatati ce este respectul ,sa fie invatati sa vorbeasca si sa se comporte corespunzator cu postura de "jucator de fotbal in devenire" , toate acestea inainte de a fi invatati sa joace fotbal!