Fotbal: Petrolul Ploiești nu mai este în Europa League

Dinamo Zagreb a învins, aseară, în meciul retur din play off, cu scorul 2-1, echipa de fotbal Petrolul Ploiești. În urma acestei înfrângeri, Petrolul a fost eliminată in Europa League. Pe de altă parte, Dinamo Zagreb câștigând partidele tur și retur, are un scor general 5-2 și s-a calificat în grupele competiției.