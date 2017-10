FOTBAL / PETRE GRIGORAŞ a fost dat afară de la Pandurii Târgu Jiu

FOTBAL / PETRE GRIGORAȘ a fost dat afară de la Pandurii Târgu Jiu

Antrenorul Petre Grigoraș a fost demis de pe banca tehnică a celor de la Pandurii Târgu Jiu și va fi înlocuit de fostul dinamovist Flavius Stoican.Fostul atacant al celor de la Steaua București și Farul Constanța a explicat la Digi Sport cum a decurs întâlnirea cu patronul gorjenilor.„Așteptau ca eu să fiu un tip care să cedeze din start, să rup imediat contractul și să plec. Mi s-a propus această sumă ca să plec, dar eu am acceptat-o. Surpriză! Vă dați seama că i s-a schimbat fața. Au existat niște replici verbale, dar atât. Am primit decizia de încetare a contractului, ceea ce mi se pare ilegal. Mi-au desfăcut contractul, mi-au dat decizia de încetare din data de 9, ce să mai caut la antrenamente? Nu mi-am dat nicio demisie, nimic. Nu am primit niciun salariu de când am venit la Pandurii, în vară. Dânșii au încercat altă modalitate, o modalitate neloială, neprincipială. Aveam o relație bună, de asta am rămas extrem de surprins. Dar asta este viața, trebuie să acceptăm deciziile luate de unii”, a explicat Petre Grigoraș.