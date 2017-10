Fotbal / Paul Papp, Alex Bourceanu și Raul Rusescu au fost prezentați oficial de Steaua

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Paul Papp, Alex Bourceanu și Raul Rusescu au fost prezentați oficial, astăzi, de către clubul de fotbal Steaua București, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la Stadionul Ghencea, transmite Agerpres.ro.Valeriu Argăseală, președintele clubului de fotbal Steaua București, a declarat: ''Sunt trei achiziții care vor da forță echipei. Sunt trei jucători de pe cele trei linii: apărătorul Paul Papp, mijlocașul Alex Bourceanu și golgheterul Raul Rusescu. Ei știu ce înseamnă spiritul formației noastre și au experiență în competițiile internaționale. Ei nu au venit pentru că erau șomeri, au venit pentru că au fost doriți de Steaua București. Nu este un pas înapoi pentru ei, este un pas înainte. Politica clubului nostru este să aducă jucători care știu cum arată competiția internă, campionatul României, și știu care este spiritul la Steaua. Toți trei îndeplinesc aceste criterii''.Întrebat dacă sunt jucători care vor pleca de la Steaua București, Valeriu Argăseală a spus: ''Sunt trei jucători tineri între 17-19 ani. Ei trebuie să fie titulari la echipe din România, din liga secundă sau din prima ligă. Latovlevici și Tănase nu au oferte. Tănase este acum sub tratament, la fel ca și Lemnaru''.''Este o decizie sentimentală revenirea la Steaua. Am trăit aici multe momente frumoase, incredibile. Sunt fericit că am revenit acasă. Pentru mine este cea mai bună alegere acum. Sper ca aportul meu la echipă să fie considerabil și să putem atinge toate obiectivele propuse. Nu s-a pus problema să negociez cu alt club. Sunt mândru, fericit și bucuros. Îmi pare rău că nu a ajuns Steaua în Liga Campionilor, pentru club, pentru suporteri, pentru mine'', a declarat Raul Rusescu.''Steaua este principala favorită la titlul de campioană. Noi vom termina pe primul loc. Eu mă simt bine și sunt în formă. Pot să joc de la primul meci, dar antrenorul va decide asta'', a mai spus Rusescu. Atacantul s-a referit și la meciul naționalei cu Grecia: ''Sunt sigur că România va face un meci bun în Grecia, în prima partidă din preliminariile Euro 2016''.La rândul său, mijlocașul Alex Bourceanu a spus: ''Sunt bucuros că revin la Steaua, în România. Este o decizie sentimentală, nostalgică. Eu sunt accidentat de trei luni, sper să în revin și să pot da 70-80 la sută din randamentul trecut. Vreau să demonstrez că pot juca în campionatele României și Turciei. Vreau să mă întorc în Turcia din postura de campion. Urmează să mai fac niște analize medicale, iar apoi voi cunoaște mai clar situația mea. Sper să mă refac repede și să intru pe teren. O să fie o colaborare bună cu noua conducere tehnică de la Steaua București. Sunt acum echipe puternice care se vor lupta pentru titlu — Astra, Steaua, Petrolul, CFR. O să avem o competiție deschisă''.''Vom câștiga meciul cu Grecia de duminică. Am mare încredere că vom obține victoria'', a mai arătat Bourceanu.Paul Papp a spus la conferința de presă: ''Sunt fericit că am ajuns la Steaua. Este un pas înainte pentru mine și vreau să ajut echipa să atingă toate obiectivele. Vreau să mă ridic la nivelul jucătorilor de la Steaua București. Mă voi integra rapid în acest lot. În Liga I din România este un campionat destul de puternic, iar acum pentru faptul că vor retrograda 6 echipe, concurența o să fie și mai mare''.