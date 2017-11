Fotbal / Patrice Evra, exclus din lotul lui Olympique Marseille

Internaționalul francez Patrice Evra a fost exclus din lotul lui Olympique Marseille, după ce a lovit un suporter al echipei sale, înaintea meciului cu formația portugheză Vitoria Guimaraes, disputat joi în Europa League, informează Agerpres.ro.Într-un comunicat dat publicității vineri, clubul din sudul Franței a precizat că președintele lui Olympique Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a avut o întâlnire cu Evra, în cadrul căreia l-a informat că este cxclus din lot "cu efect imediat", jucătorul fiind convocat, totodată, pentru o nouă întrevedere în cadrul căreia va fi stabilită "o eventuală sancțiune disciplinară", care ar putea însemna practic finalul carierei pentru fundașul în vârstă de 36 ani.AFP reamintește că, pentru un incident similar produs în 1995, fostul internațional francez Eric Cantona, care evolua în acel moment la Manchester United, a fost suspendat opt luni de către Federația engleză de fotbal.Patrice Evra și-a pierdut cumpătul și a lovit cu piciorul un suporter al propriei formații, în timpul încălzirii dinaintea jocului cu Vitoria Guimaraes. Înaintea acestui incident, câteva zeci de suporteri marseiezi au încercat să iasă din zona care le era destinată și să pătrundă pe teren pentru a se răfui cu jucătorii de la OM.După schimburi verbale între cele două tabere, Evra a reacționat violent, aplicând o lovitură înaltă de picior unui suporter, iar apoi stewarzii au intervenit pentru aplanarea altercației, în timp ce arbitrul i-a arătat cartonașul roșu fotbalistului francez.Tot vineri, UEFA l-a acuzat de comportament violent pe Patrice Evra, care va fi suspendat cel puțin pentru un meci din Europa League, în timp ce echipa Olympique Marseille va fi sancționată din cauza comportamentului suporterilor care au intrat pe teren și care au folosit artificii în timpul partidei de la Guimaraes, câștigată de lusitani cu 1-0.Evra, care are 81 de selecții în naționala Franței, a fost foarte criticat în ultima perioadă pentru evoluțiile sale dezamăgitoare de la Olympique Marseille, pierzându-și și locul de titular în fața tânărului Jordan Amavi (23 ani).Experimentatul fundaș francez a mai evoluat în cursul carierei sale la AS Monaco, Manchester United și Juventus Torino, având în palmares, între altele, cinci titluri de campion al Angliei, două de campion al Italiei, precum și un trofeu al Ligii Campionilor, cucerit în 2008 cu gruparea de pe Old Trafford.