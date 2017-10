Fotbal / Nicolae Matei: „Săgeata Năvodari este echipa momentului în Constanţa”

1

Gresit

poate o fi la voi la tara, in Navodari, dar in Constanta, niciodata ! in Constanta doar FARUL conteaza ! iar in frunte cu panarama aia care a facut praf o echipa cu traditie ca "U" Cluj, in nici un caz nu veti fi mai mult de o virgula in fotbalul din Dobrogea. Apropo, spuneti-i ca pe Caraiman e liber, poate sa treaca la treaba cind va termina sa va falimenteze si pe voi...