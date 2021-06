Fotbal, naţionala U23 / Manea: "Suntem nerăbdători să mergem la JO de la Tokyo"

Aflat cu naţionala Under 23 în cantonament la Marbella (Spania), fotbalistul român Cristian Manea este de părere că tricolorii pot produce o mare surpriză la Jocurile Olimpice de la Tokyo.„E grea aşteptarea până la Jocurile Olimpice, dar suntem nerăbdători să mergem la Tokyo şi să facem o figură cel puţin la fel de frumoasă cum am făcut la EURO 2019. Eu cred că la Jocurile Olimpice vom face o surpriză foarte mare, cred că avem o şansă mare. Dacă vom fi cel puţin la fel de entuziasmaţi cum am fost la EURO, atunci avem o şansă să ne întoarcem cu o medalie”, a declarat, miercuri, 2 iunie, într-un interviu acordat site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal, fundaşul Cristian Manea.Calificată la JO de la Tokyo, România U23 efectuează, în perioada 31 mai - 9 iunie, un stagiu de pregătire în Spania. În acest interval, tricolorii vor disputa două meciuri amicale, cu Mexic (5 iunie, ora 121:00) şi Australia (8 iunie, ora 21:00), la Marbella.România a fost repartizată în Grupa B la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras. Turneul de fotbal din cadrul JO va debuta pe 21 iulie şi se va încheia pe 7 august.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro