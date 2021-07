Fotbal / Modificare FIFA în privința lotului pentru Jocurile Olimpice

FIFA a eliminat pentru ediția din acest an a Jocurilor Olimpice regula ca lotul să fie format din 18 jucători plus 4 rezerve, informează Federaţia Română de Fotbal.Decizia a fost luată ca urmare a demersului inițiat de Federația Română de Fotbal și Federația Spaniolă de Fotbal, demers susținut ulterior de mai multe federații, inclusiv din alte confederații, precum Franța, Germania, Mexic, Australia, Coreea de Sud, Noua Zeelanda, Africa de Sud și Honduras.Lotul final trebuia să fie format din 18 jucători și 4 alți fotbaliști pe lista suplimentară, la care s-ar fi putut apela doar în cazul unor indisponibilități. Acum, chiar dacă pe foaia de joc vor putea fi trecuți tot 18 jucători, lotul poate fi modificat de la meci la meci.Decizia se aplică doar ediției din acest an a Jocurilor Olimpice!Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro