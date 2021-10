Fotbal / Mirel Rădoi pleacă de la echipa naţională. „E un ciclu care s-a terminat”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, la conferinţa de presă de după meciul cu Armenia, încheiat cu victoria tricolorilor, scor 1-0, că meciurile cu Islanda şi Liechtenstein, ultimele din Grupa J de calificare la Campionatul Mondial din 2022, vor fi şi ultimele pentru el în calitate de selecţioner.„Din luna noiembrie, echipa naţională trebuie să-şi găsească antrenor, indiferent ce se întâmplă. Şi dacă vom fi pe primul loc, eu nu voi mai fi, am spus foarte clar. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea, echipa naţională rămâne în continuare, să aduceţi pe cine vreţi dumneavoastră.Pentru mine nu ar însemna foarte mult o calificare la baraj, ar însemna pentru echipa naţională şi pentru băieţi.Gândurile nu mi le-am schimbat. Eu vreau să câştigăm cele două meciuri şi apoi vom vedea ce va fi, contractul meu se termină în luna noiembrie. Oferte au fost până acum, în momentul de faţă chiar nu am nimic, nu am nicio înţelegere tacită. Federaţia nu mi-a făcut o ofertă şi dacă ar face-o nu aş accepta, e un ciclu care s-a terminat din punctul meu de vedere”, a declarat Mirel Rădoi.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro