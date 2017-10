Fotbal / Mihai Guliu, despre înfrângerea cu FC Botoşani: „La noi s-a acumulat oboseala”

Fotbal / Mihai Guliu, despre înfrângerea cu FC Botoșani: „La noi s-a acumulat oboseala”

Datorită faptului că a avut patru titulari indisponibili, Săgeata Năvodari a încheiat cu o înfrângere (0-4) partida de ieri, cu FC Botoșani, din deplasare, întâlnire din etapa a XXVI-a a Ligii a II-a. Antrenorul grupării năvodărene, Mihai Guliu a recunoscut că eșecul echipei sale a venit și pe fondul oboselii acumulate. De asemenea, tehnicianul Săgeții a mai spus că gruparea de pe Litoral va avea nevoie de trei victorii în următoarele etape pentru a-și asigura locul în Liga I.„La noi s-a acumulat și oboseala. Am avut patru-cinci titulari care au lipsit astăzi (n.r. - ieri). În meciul cu Delta am jucat a doua repriză în zece oameni. Oboseala acumulată s-a văzut în teren. A contat foarte mult faptul că am primit repede gol. Ne-a fost foarte greu ulterior. Am avut și noi câteva ocazii dar dacă nu le-am fructificat, am primit în repriza a doua pe o greșeală personală a portarului. Jucătorii au căzut fizic. Trebuie să câștigăm următoarele trei meciuri. Depinde numai de noi să fim lângă FC Botoșani în Liga I. Poate ne întâlnim la anul și ne răzbunăm pentru înfrângerea de astăzi”, a declarat, la finalul meciului, antrenorul Săgeții, Mihai Guliu.